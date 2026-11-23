PSG đang đối diện giai đoạn đầy thử thách khi Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia lần lượt dính chấn thương nghiêm trọng khiến hàng công thiếu hụt nhân sự. Hai tổn thất liên tiếp buộc HLV Luis Enrique phải điều chỉnh kế hoạch cạnh tranh tại Ligue 1, cúp quốc gia Pháp và Champions League. Những biến động lực lượng này được 8xbet cập nhật liên tục trước lịch thi đấu dày đặc của đội bóng thủ đô.

Hai chấn thương khiến PSG mất cân bằng lực lượng

Chỉ khoảng một tháng sau khi Kvaratskhelia gặp chấn thương dây chằng ngày 20/10, đội bóng Paris tiếp tục nhận tin xấu từ Desire Doue. Cầu thủ người Pháp bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải trong trận gặp Nice và dự kiến phải nghỉ thi đấu nhiều tháng. Việc mất hai nhân tố quan trọng khiến PSG gặp khó trong việc duy trì sức tấn công, nhất là khi những trận đấu quyết định đang đến gần.

Đội hình hiện chỉ còn 6 lựa chọn trên hàng công, gồm Mika Godts, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou, Maghnes Akliouche, Ferran Torres và Ousmane Dembele. Ba cầu thủ đầu tiên đều không quá 21 tuổi, trong khi Akliouche chưa có nhiều trải nghiệm tại đấu trường châu Âu. Dembele cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi những vấn đề cơ bắp, khiến PSG khó yên tâm về khả năng duy trì lực lượng ổn định trong thời gian dài.

Những phương án Luis Enrique có thể sử dụng trên hàng công

Trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, Luis Enrique cần khai thác hiệu quả những cầu thủ hiện có để duy trì sức cạnh tranh.

Cho các nhân tố trẻ thêm cơ hội thử sức

Mika Godts, Senny Mayulu và Quentin Ndjantou có thể được sử dụng thường xuyên hơn khi những vị trí quan trọng trên hàng công đang bỏ trống. Họ sở hữu tốc độ, khả năng di chuyển linh hoạt và tinh thần thi đấu nhiệt huyết, phù hợp với yêu cầu gây sức ép liên tục. Tuy nhiên, PSG cần tính toán kỹ bởi kinh nghiệm xử lý những trận đấu lớn của nhóm cầu thủ này vẫn còn hạn chế.

Maghnes Akliouche cũng đứng trước cơ hội chứng minh năng lực tại sân chơi châu Âu. Việc được thi đấu nhiều hơn có thể giúp anh trưởng thành nhưng đồng thời tạo ra áp lực đáng kể khi đội bóng đang theo đuổi nhiều danh hiệu. Luis Enrique vì vậy phải kết hợp hợp lý giữa những cầu thủ trẻ và các nhân tố giàu kinh nghiệm.

Điều chỉnh vị trí để mở rộng hàng công

Một giải pháp đáng cân nhắc là đưa Nuno Mendes lên thi đấu ở cánh trái hoặc bố trí Achraf Hakimi cao hơn bên hành lang phải. Hai hậu vệ này có tốc độ và khả năng hỗ trợ tấn công tốt, giúp đội bóng tạo thêm phương án tiếp cận khung thành. Dù vậy, PSG cũng phải chấp nhận những rủi ro phòng ngự nếu sử dụng họ thường xuyên ở vị trí mới.

Ngoài ra, Luis Enrique có thể trao cơ hội cho những gương mặt trưởng thành từ học viện như Khalil Ayari, Idder, Slama và Ghalleb. Trong đó, Ayari vẫn đang hồi phục chấn thương nên chưa thể lập tức trở thành lựa chọn ổn định. Những phương án nội bộ giúp đội bóng có thêm nhân sự nhưng hiệu quả thực tế cần được kiểm chứng qua từng trận đấu.

Giữ vững quan điểm về sức mạnh tập thể

Sau chiến thắng trước Nice, Luis Enrique khẳng định chưa muốn đưa ra quyết định chuyển nhượng chỉ vì một cầu thủ gặp chấn thương. Nhà cầm quân Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng mọi thành viên phải cùng nhau vượt qua khó khăn, đồng thời duy trì tinh thần tập thể. Đây cũng là quan điểm ông từng đưa ra khi Kvaratskhelia gặp vấn đề dây chằng hồi tháng 10.

Theo Luis Enrique, việc mua sắm phải hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đội hình thay vì đơn thuần tìm người thay thế tạm thời. Tuy nhiên, PSG hiện đối diện hoàn cảnh khác biệt khi hai cầu thủ tấn công quan trọng cùng phải nghỉ dài hạn. Vì vậy, sự kiên định của ông sẽ chịu thử thách lớn nếu đội bóng tiếp tục thiếu phương án tạo đột biến.

PSG đứng trước quyết định quan trọng trong tháng 1

Bên cạnh việc xoay tua đội hình, đội bóng thủ đô còn phải giải quyết bài toán chuyển nhượng và chuẩn bị cho những trận đấu cuối năm.

Lựa chọn cầu thủ trẻ hay ngôi sao kinh nghiệm?

Giám đốc thể thao Luis Campos từng bác bỏ khả năng chiêu mộ người thay thế trực tiếp Kvaratskhelia sau chấn thương ngày 20/10. Tuy nhiên, việc Doue tiếp tục nghỉ dài hạn khiến nhu cầu tăng cường lực lượng trở nên đáng cân nhắc hơn. PSG có thể tiếp tục tìm kiếm tài năng trẻ giàu triển vọng hoặc hướng đến những cầu thủ đã khẳng định được năng lực.

Phương án đầu tiên phù hợp với chính sách phát triển dài hạn nhưng thường đòi hỏi thời gian hòa nhập. Ngược lại, những ngôi sao giàu kinh nghiệm có thể tạo tác động nhanh hơn, song mức phí chuyển nhượng giữa mùa giải thường không dễ chịu. Thương vụ Kvaratskhelia vào tháng 1/2025 cho thấy PSG vẫn có thể tìm được cầu thủ phù hợp dù những cơ hội như vậy không xuất hiện thường xuyên.

7 trận đấu và nguy cơ quá tải thể lực

Trước kỳ nghỉ Đông, đội bóng Paris còn bảy trận đấu liên quan đến Roma, Lorient, Toulouse, Aston Villa, Paris FC, Cúp Liên lục địa và cúp quốc gia Pháp. Lịch trình trải rộng trên nhiều đấu trường khiến việc phân bổ thời gian thi đấu trở thành nhiệm vụ quan trọng. Nếu sử dụng liên tục những cầu thủ còn khỏe mạnh, PSG có thể đối diện nguy cơ phát sinh thêm chấn thương.

Luis Enrique cần cân nhắc thời điểm nghỉ ngơi của từng vị trí, đặc biệt với Dembele và những nhân tố thường xuyên đá chính. Việc duy trì cường độ thi đấu hợp lý sẽ giúp đội bóng bảo vệ lực lượng trước những thử thách lớn hơn. Với PSG, vượt qua giai đoạn cuối năm mà không chịu thêm tổn thất có thể tạo nền tảng quan trọng cho phần còn lại mùa giải.

Kết luận

PSG đang phải giải quyết cuộc khủng hoảng nhân sự đáng lo ngại khi Doue và Kvaratskhelia cùng vắng mặt trong thời gian dài. Luis Enrique cần kết hợp điều chỉnh chiến thuật, trao cơ hội cho cầu thủ trẻ và cân nhắc tăng cường lực lượng trong tháng 1. Khả năng xử lý những vấn đề này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng chinh phục các danh hiệu của đội bóng thủ đô.